Ex allenatore Lautaro: “Deve andare al Barcellona, non può perdere il treno. Con Messi…”

Diego Cocca, l’allenatore che fece esordire Lautaro Martinez tra i professionisti ai tempi del Racing, ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport della possibilità del Toro di trasferirsi al Barcellona: “Conoscendo Lautaro, è un ragazzo a cui piacciono le sfide, e sicuramente per lui andare a Barcellona lo è. Vi dico quello che penso: logicamente, Lautaro è il protagonista della vicenda e ha l’ultima parola. È chiaro che fa parte di una squadra molto importante come l’Inter, ma non succede tutti i giorni che il Barcellona venga a cercarti e di poter giocare con il miglior calciatore della storia del calcio, non solo in Nazionale, ma tutti i giorni. Un’occasione del genere non me la lascerei sfuggire.

Sicuramente se il Barcellona vuole acquistare Lautaro e fare un esborso economico così grande è perché sa cosa vuole da lui. Lautaro è giovane, è agile, è veloce, se deve lasciare l’area di rigore può farlo, se deve giocare con Suárez e condividere con lui il centro dell’attacco può farlo. La chiave è che ha la mentalità per adattarsi a tutto quello che gli viene chiesto. Perché i giocatori che l’hanno fatto a Barcellona hanno la certezza che il club te lo restituirà in abbondanza.

Dovrà adattarsi a ciò che il Barcellona intende, al calcio spagnolo, al gioco di Messi. Perché lì funziona così. I giocatori che vanno lì devono adattarsi al modo in cui il Barcellona e Messi giocano. Lautaro è un calciatore intelligente, proverà ad adattarsi e per me sarà un grande salto nella sua carriera, oltre che una grande sfida“.