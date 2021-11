Inter, Pallone d’Oro 2021: Lautaro 21°, Barella 26°. Handanovic decimo tra i portieri

I due giocatori dell'Inter sono entrati nella classifica finale del Pallone d'Oro assegnato da France Football

I due calciatori nerazzurri figuravano nell'elenco dei 30 finalisti grazie ai successi con l'Inter e con le rispettive nazionali. Lautaro Martinez, 21° ex aequo con Bruno Fernandes del Manchester United, nel 2021 ha conquistato lo Scudetto in nerazzurro e ha sollevato la Copa America con l'Argentina: due titoli attesi a lungo sia dai nerazzurri che dalla nazionale albiceleste. I gol di Lautaro sono stati pesanti: 17 nella Serie A 2020/2021 e 3 in Copa America, compresa la rete in semifinale.

Prima volta per Lautaro ma anche per Barella nell'elenco del Pallone d'Oro (che non era stato assegnato nel 2020). Per Barella 26° post ex aequo con il portoghese Ruben Dias (Manchester City) e Gerard Moreno, spagnolo del Villarreal. Il centrocampista è stato il motore dell'Inter Campione d'Italia 2021, con prestazioni di assoluto livello e 3 gol che hanno aiutato i nerazzurri a trionfare nel campionato italiano. Barella è anche titolare inamovibile della nazionale azzurra di Roberto Mancini, con la quale ha conquistato il titolo europeo, vinto a Wembley contro l'Inghilterra. Barella ha lasciato il segno agli Europei segnando nei quarti di finale contro il Belgio. Barella è uno dei cinque azzurri ad essere stato inserito nella lista dei 30 finalisti.