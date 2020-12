Libero – Inter-Bologna, Barella e Lautaro a rischio. A centrocampo potrebbe ritrovare…

Per la gara contro il Bologna, Antonio Conte potrebbe essere costretto a rinunciare sia a Barella che a Lautaro. Secondo quanto riporta Libero, il centrocampista soffre per un affaticamento al polpaccio, mentre l’attaccante ha subito un colpo al piede. “Al loro posto Vidal, che era squalificato in Champions, e Sanchez, ma a centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Sensi, rientrato pienamente in gruppo dopo l’infortunio muscolare“.

(Libero)