In casa Inter il Natale è già scoppiato da un po’. Anche per questioni di marketing. Già da qualche giorno è stata lanciata la campagna pubblicitaria per la messa in vendita del merchandising natalizio: maglione e cappellino abbinati e le feste possono cominciare. Questa volta sui social sono stati coinvolti Barella e Lautaro Martinez, in un siparietto che fa sorridere.