Inter, pericolo giallo: Lautaro, Bastoni e Vidal diffidati, Juventus a rischio

I tre nerazzurri, in caso di ammonizione questa sera contro la Fiorentina, salterebbero la sfida contro i bianconeri

In campo contro la Fiorentina, ma con un occhio alla Juventus. Lautaro, Bastoni e Vidal dovrebbero giocare dal primo minuto quest'oggi contro i viola, ma su tutti e tre aleggia il pericolo squalifica: diffidati, in caso di ammonizione questa sera salterebbero la sfida contro i bianconeri. Un rischio in più per Simone Inzaghi.