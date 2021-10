Beretta: “Lautaro, tanta voglia di Inter: è una garanzia. Sudamericani? Inzaghi…”

L'allenatore ha parlato delle difficoltà di Inzaghi che deve preparare la partita con la Lazio senza i sudamericani e si è soffermato sull'argentino

Mario Beretta, su Skysport, ha parlato di Lautaroche questa notte ha vinto e segnato con l'Argentina contro l'Uruguay. «Mi sembra che lui stia affrontando la stagione nel migliore dei modi quindi probabilmente se è rimasto lo ha fatto volentieri. È nella squadra campione d'Italia, gioca in CL, è tra le migliori del mondo. Il fatto che sia rimasto con tanta voglia all'Inter ed è una garanzia per una stagione di alto livello come nella scorsa stagione».