Lautaro capocannoniere, ma non solo. C’è un altro primato: nessuno come lui dalla panchina

Lautaro Martinez ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. 15 gol in 16 partite lo hanno reso per ora il capocannoniere del campionato, ma non solo. Il capitano dell'Inter ha anche un altro record.

"Il primatista dei gol dalla panchina resta Lautaro Martinez. Per dare l’idea: l’argentino solo una volta è partito dalla panchina in stagione, contro la Salernitana. E all’Arechi è riuscito addirittura a buttare dentro il pallone quattro volte (record). La sua foto con la palla in mano e le quattro dita sotto il suo sorriso resterà nel cuore dei tifosi nerazzurri per parecchio tempo. In Serie A, nessuno prima di lui era arrivato a tanto. Fino a quel giorno (30 settembre 2023) il top era una tripletta. Storica - anche perché la prima - quella di Pietro Anastasi nel 1975 contro la Lazio: il bianconero partì dalla panchina e in soli nove minuti ne fece appunto tre. Un exploit che sarà eguagliato in seguito da Kevin-Prince Boateng nel 2011 (Lecce-Milan), Josip Ilicic nel 2018 (Sassuolo-Atalanta), Andreas Cornelius nel 2019 (Parma-Genoa) e Andrea Belotti nel 2022 (Empoli-Torino)", riporta La Gazzetta dello Sport.