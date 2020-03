Lautaro, Braida avvisa l’Inter: “Il Barça farà di tutto per prenderlo. Crisi? Non cambia nulla”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha parlato così dell’interesse degli spagnoli nei confronti di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter: “Se Lautaro Martinez piace così tanto al Barcellona? Sì. E’ un giocatore che ha il profilo da Barcellona e credo che i blaugrana faranno il possibile per prenderlo. Le cose con questa crisi potrebbero anche cambiare ma non credo succederà. Lo vogliono perché ha lo stile che piace alla società, ma anche alla stampa e ai calciatori”.