Argentina-Croazia, Lautaro pronto a dire la sua a gara in corsa. Brozovic inamovibile

Cresce l’ottimismo per De Paul e Di Maria che stasera contro la Croazia dovrebbero partire dal primo minuto nel classico 4-3-3. Il ritorno del Fideo tra gli 11 titolari è la novità montante nelle ultime ore. In alternativa Paredes (4-4-2). Senza De Paul, Scaloni confermerebbe Lisandro Martinez e il 3-5-2 anti-Olanda. Ancora panchina per Lautaro. Scelta obbligata per i terzini, Molina e Tagliafico, data la squalifica di Montiel e Acuna.