Argentina-Croazia semifinale Interazionale. Lautaro-Brozovic prima volta contro

Andrea Della Sala

Stasera si gioca la semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Croazia. Tra i protagonisti anche i due giocatori dell'Inter Lautaro e Brozovic.

"Lautaro sfida Alvarez, Brozovic se stesso. Lautaro vuole riconquistare il posto perso dopo le prime due partite, Brozovic vuole essere considerato l'indispensabile sempre e dovunque. Uno è il "Toro", l'altro è "epic". Lukaku ha un «rapporto meraviglioso» con Lautaro, ma «se dovessi andare in guerra mi porterei Brozovic», confessa, e nell'analisi sociologica è più preciso che in area di recente. Sono compagni all'Inter da cinque stagioni e non hanno mai giocato contro. Argentina-Croazia è un po' Lautaro-Brozovic, uno dei due sarà finalista, l'Inter lo è già", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro forse il Mondiale se l'aspettava diverso. I due gol in fuorigioco millimetrico con l'Arabia Saudita sono una di quelle "sliding doors" che non passano spesso nella vita. Non segna da quasi quindici mesi con la Seleccion, dall'amichevole con l'Honduras. Ha una media notevole, 21 gol in 45 presenze, ma dalla sfida dentro o fuori con la Polonia s'è accomodato in panchina per fare spazio a Julian Alvarez, l'ultimo prodigio che il City ha prelevato dall'Argentina in estate".

"Brozo non è mai stato in discussione. Nella Croazia e nell'Inter. O meglio: l'ultimo infortunio e le grandi prestazioni di Calhanoglu davanti alla difesa di Simone Inzaghi hanno proposto il tema dell'alternanza. Ma prima di rinunciare a Brozo, il grande equilibratore, ce ne vuole: più probabile che il turco lo affianchi da secondo regista. Brozo è entrato in nazionale nel 2014, dopo il Mondiale brasiliano, e con la sua presenza continua e inesauribile è il centro di gravità permanente della Croazia. Se Lautaro sarà in campo, lui e Brozo potrebbero sfidarsi spesso sulla trequarti", chiude Gazzetta.