Lautaro campione con l’Argentina, l’Inter: “Dopo lo scudetto, un altro trionfo”

Al Maracanã, Brasile battuto 1-0 dall'Albiceleste con il numero 10 nerazzurro in campo per 79 minuti

Dopo aver alzato al cielo il suo primo Scudetto in maglia nerazzurra, Lautaro Martinez si regala un altro trionfo conquistando con l' Argentina la Copa America 2021 .

Il "Toro" nerazzurro, schierato titolare dal CT Scaloni e rimasto in campo per 79 minuti, chiude così da protagonista il torneo con 3 gol in 6 presenze.