In Argentina – Lautaro, la caviglia sotto controllo. Titolare con la Polonia

Il calciatore nerazzurro ha qualche problema fisico ma dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto nella gara decisiva contro Lewandowski e compagni

Ha subito una botta alla caviglia e per questo le sue condizioni vengono monitorate. I media argentini parlano di Lautaro Martinez e sottolineano che nonostante questo problemino i cambi dell'allenatore, Lionel Scaloni, non cambiano. Vuol dire che l'attaccante nerazzurro sarà regolarmente nella gara contro la Polonia, decisiva per il passaggio del turno. Perché l'Argentina ha battuto il Messico ma ha perso la prima gara, quella contro l'Arabia Saudita.