Lautaro certezza Inter, Thuram la sorpresa. “Ma qualche merito è giusto darlo anche a Inzaghi”

"Finché reggono, Inzaghi va in carrozza. E l'anno scorso Lautaro ha giocato, dall'inizio o subentrando, tutte le 57 partite dell'Inter. Lautaro è la conferma, Thuram la sorpresa, ma qualche merito è giusto darlo anche all'allenatore, che è riuscito a trovare la giusta alchimia anche fra questi due attaccanti. E i numeri non potrebbero essere più chiari: nei 2 anni di Conte, Lautaro ha segnato 31 gol in campionato e 40 in assoluto, nei primi 2 di Inzaghi, 42 in campionato e 53 in assoluto. Cioè più gol con Dzeko che con Lukaku. Arriva Thuram e il trend resta lo stesso: già 11 gol in 9 partite di campionato, una media "dopata" dal poker di Salerno e una proiezione che lo porterebbe addirittura oltre il record di Higuain e Immobile, entrambi a 36 gol nei campionati a 20 squadre, 38 partite", sottolinea il Giornale.