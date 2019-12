Lautaro Martinez nella top11 delle rivelazioni della Champions: le motivazioni dell’UEFA

Come vi abbiamo raccontato, Lautaro Martinez è entrato a far parte della top11 delle rivelazioni dei gironi di Champions League. L’Uefa ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad inserire l’argentino dell’Inter nella composizione della formazione. Sul sito si legge: “Ha segnato cinque gol nella fase a gironi e non sono stati sufficienti al club nerazzurro per qualificarsi. Ma hanno messo in evidenza le caratteristiche dell’attaccante. Ritmo, potenza, diligenza, flessibilità e fiuto per i gol”.

(Fonte: uefa.com)