Lautaro, che succede? 8 gare senza gol fra Inter e Argentina, serve una scossa

L'attaccante nerazzurro sta attraversando un momento negativo sotto porta: Inzaghi e Scaloni aspettano segnali di risveglio

Neanche l'aria di casa è servita a Lautaro Martinez per ritrovare il sorriso: l'attaccante dell'Inter non va a segno tra club e Nazionale ormai da un mese. Un digiuno che preoccupa, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il problema è l'oggi e la vena smarrita da Lautaro, a secco esattamente dal precedente match in Nazionale, contro il Perù: il 15 ottobre è l'inizio della crisi, domani sarà passato un mese esatto al buio. In maglia nerazzurra bisogna risalire, invece, a qualche giorno prima, 2 ottobre: rigore segnato a Reggio Emilia nella rimonta col Sassuolo. Se poi si cerca un guizzo su azione si torna all'inizio dell'autunno, al colpo al volo contro l'Atalanta datato 25 settembre".