TS – Chiamate continue di Lautaro a Correa: così cambia l’attacco Inter

Dialoghi costanti in questi giorni tra i due argentini, che non vedono l'ora di lavorare insieme alla Pinetina

Il TucuCorrea con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Tutti e tre in campo dall’inizio nell’Inter di Simone Inzaghi: è questa l’ipotesi avanzata oggi da Tuttosport. Che ha approfondito così la situazione dopo l’arrivo dell’attaccante dalla Lazio: “Al centro sportivo nerazzurro Correa troverà anche l’amico e connazionale Lautaro Martinez che in questi giorni l’ha chiamato spesso, sperando nel suo sbarco a Milano nonostante i due ora diventino di fatto concorrenti per un posto dall'inizio, anche se Inzaghi li userà anche in coppia quando Dzeko dovrà tirare il fiato, schierando il "Toro" da punta centrale. Lautaro ovviamente è il titolare e giocherà spesso in tandem con l'ex capitano della Roma, ma Correa sarà un'ottima arma da utilizzare a gara in corso, tant'è che non è da escludere, per esempio, la soluzione iper offensiva con l’ex laziale alle spalle di Dzeko e Martinez”.