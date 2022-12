Garlando (GdS): “Lautaro si è sbloccato, può ancora prendersi la scena come Paolo Rossi”

"Lautaro, superati gli acciacchi fisici e gli impacci di inizio torneo, può portare gol e mestiere d’area che il bravo, ma più inesperto Alvarez non può offrire. Il Toro si è sbloccato a 3 partite dal termine, come Paolo Rossi nell’82. Non ha segnato 3 gol al Brasile, ma nel secondo supplementare ha dato chiari segnali di crescita e ha segnato il rigore decisivo che lo caricherà. In semifinale toccherà a lui. Fa ancora in tempo a prendersi la scena, come Pablito".