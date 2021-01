Lautaro, la gioia sui social dopo il derby: “Forza Inter”. E c’è il commento di Nainggolan

“Forza Inter”. Due parole importanti utilizzate da Lautaro Martinez, che si è procurato il calcio di punizione realizzato poi da Christian Eriksen, sui social per festeggiare la vittoria dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Tra i numerosi commenti ricevuti dall’argentino è arrivato anche quello di un giocatore a sorpresa: Radja Nainggolan ha infatti risposto al post del Toro, utilizzando l’emoji dei muscoli. Segno che il belga faccia ancora il tifo per i suoi ex compagni.