Via Lukaku, Lautaro si è preso l’Inter. Il Toro ha condizionato lo scudetto

L'attaccante dell'Inter ha già centrato il suo miglior bottino stagionale, ha saputo superare il momento difficile

"Si è ritrovato senza Lukaku a pochi giorni dal via del campionato e ha capito che stavolta toccava a lui prendersi l’Inter. Lautaro Martinez ha condizionato la corsa scudetto, perché ha lasciato il segno quasi sempre, nel bene e nel male. Lato A, quello positivo: record personale di reti in un torneo, prima volta oltre i 20 gol in campionato, sesto giocatore della storia dell’Inter a toccare quota 20 o più gol prima dei 25 anni e secondo per media minuti giocati/gol dell’ultimo decennio. Lato B, quello negativo: tre rigori sbagliati, di cui uno nel derby di andata; da metà dicembre a metà aprile, ha segnato solo alla Salernitana (tripletta il 3 marzo), sparendo nel momento chiave del torneo, e pure nella serata di Bologna...", spiega La Gazzetta dello Sport.