Inter, Lautaro mai in partita. “Aveva confidato una cosa a Milito. E invece…”

Lautaro Martinez, dopo i due gol in Nazionale, è apparso fuori partita contro il Milan. Ma neanche Dzeko ha brillato

"Lo aspettava, questo derby. Aveva confidato all’amico Diego Milito di sentirsi a mille, con il morale alle stelle. E invece Lautaro Martinez non è mai entrato in partita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al derby opaco di Lautaro, apparso scarico dopo le fatiche in Nazionale, dove ha segnato a Cile e Colombia. "La sfida contro il Milan non è andata giù neppure al suo compagno d’attacco Edin Dzeko: dopo un primo tempo in cui brillantemente aveva fatto il regista aggiunto, il vestito che Inzaghi gli aveva cucito addosso, nella ripresa è sparito, cancellato sia sui palloni bassi e ancor di più sulle palle aeree, quando l’Inter aveva bisogno di respirare", commenta il quotidiano che rimarca come nemmeno Sanchez, subentrato, abbia dato il contributo sperato e l'infortunio di Caicedo ha privato Inzaghi di un possibile cambio nei minuti finali di match.