Lautaro, il Barcellona torna alla carica per consolare Messi. CdS: “Inter, no per due motivi”

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Secondo il Mundo Deportivo, per consolare Messi dopo l’addio di Suarez, il club blaugrana avrebbe riaperto il canale di comunicazione con l’Inter per il ‘Toro’. Il giornale catalano, vicino alle vicende di casa Barcellona, spiega che il club di Bartomeu dovrà sistemare gli esuberi come Rafinha, Firpo e Todibo prima di formulare un’offerta.

Il Corriere dello Sport spiega che, al di là della volontà di Lautaro, l’Inter ritiene che non ci siano più i tempi per mettere in piedi l’operazione per due motivi: il mercato è agli sgoccioli e i profili ritenuti adeguati per sostituire il ‘Toro’ e raggiungibili scarseggiano.