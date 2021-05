Battibecco Lautaro-Conte, Biasin usa le parole dell’argentino: “Mai liti, semmai…”

L'argentino qualche giorno fa ha parlato del suo rapporto con l'allenatore e il giornalista ha riproposto quelle parole dopo la Roma

Fabrizio Biasin lo ha intervistato qualche giorno fa per Libero. E a Lautaro Martinezha chiesto del suo rapporto con Conte. I due hanno battibeccato quando l'allenatore nerazzurro ha richiamato l'argentino. Aveva giocato solo 40 minuti perché aveva sostituito nel primo tempo Sanchez e forse non si aspettava di essere richiamato in panchina. È uscito ma stizzito e l'allenatore non ha gradito, così non gliele ha mandate a dire.