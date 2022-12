Lautaro, sembra la solita storia ma poi svolta. Premiato il coraggio: gol decisivo

L'attaccante dell'Inter ha un paio di occasioni ai supplementari, ma non trova il gol. Poi tira l'ultimo rigore e non sbaglia

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha un paio di occasioni ai supplementari, ma non trova il gol. Poi tira l'ultimo rigore e non sbaglia. Argentina in semifinale e Olanda eliminata. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport: