Inter, Lautaro-Correa contro il Real Madrid? GdS: “Tentazione forte per Inzaghi”

I nerazzurri, archiviato il pareggio per 2-2 contro la Sampdoria, si preparano per il debutto stagionale europeo

Archiviato il pareggio per 2-2 contro la Sampdoria, per l'Inter è tempo di pensare al debutto stagionale in Champions League: i nerazzurri affrontano mercoledì a San Siro il Real Madrid. Per l'occasione, secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe proporre una novità in attacco:

"Non è tempo di grande turnover, magari qualche rotazione in più sarà possibile sabato contro il Bologna. La discontinuità rispetto alla formazione contro la Sampdoria è possibile in attacco. Detto che il posto di Lautaro non è in discussione, Inzaghi deve scegliere se insistere su Dzeko oppure se lanciare per la prima volta la coppia argentina Lautaro-Correa. È una tentazione forte, perché la tipologia di partita potrebbe essere favorevole per sfruttare le ripartenze in velocità dei due attaccanti. I due finora non hanno mai giocato in coppia: si sono dati il cambio sia a Verona sia contro la Sampdoria, per Correa sarebbe il debutto da titolare".