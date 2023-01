CorSera – Lautaro Martinez, fame atavica in area: l’Inter prenda esempio. Capitano vero

In queste ore la fascia di capitano è al centro di sentimenti contrastanti. Era sul braccio di Milan Skriniar fino a qualche giorno fa, perché era lui il vice Brozovic, che era il vice di Handanovic. Ma lo slovacco, che con la Cremonese non era in campo per squalifica, si è fatto espellere nella gara con l'Empoli e in quella stessa sera il suo agente aveva dichiarato che con l'Inter non avrebbe mai rinnovato. Questa sera sono arrivate altre voci: il difensore avrebbe già apposto la firma sul contratto con il PSG per il prossimo anno.

A giugno andrà a parametro zero a Parigi e la squadra francese, forte di questo accordo, ha presentato al club nerazzurro un'offerta di 10 mln per portarlo all'ombra della Torre Eiffel già a gennaio. Peccato che i dirigenti interisti abbiano chiesto almeno il doppio per pensarci su. Intanto, proprio per la sua assenza, la fascia con la scritta capitano, è passata sul braccio di Lautaro Martinez. Doppietta e partita ribaltata con la Cremonese in una serata che si era fatta in salita. Così l'argentino si è meritato elogi e buoni voti in pagella. Come nel caso del Corriere della Sera. Otto per l'argentino perché "Dentro l’area gli sale una fame atavica, che riesce a soddisfare con una doppietta rapace. Invece di aspettare solo i suoi gol (che sono già 11), l’Inter dovrebbe prendere esempio da lui: capitano vero". Insomma, il Toro - che durante il Mondiale era stato criticato non poco per essere finito in panchina e aver lasciato il posto ad Alvarez - all'Inter ha un peso specifico. Il rinnovo lo aveva detto, i gol continuano a ribadirlo. E magari la fascia può attestarlo.