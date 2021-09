GdS – Lautaro, crescita costante. Può diventare capocannoniere grazie ad un dato

L'analisi del quotidiano sui dati dell'inizio di stagione dell'attaccante argentino

Tutti si chiedono se Lautaro Martinez potrà presto trovare quella continuità sotto porta che finora gli è mancata in alcuni momenti. Questa per l'argentino è l'annata del possibile salto definitivo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "È alla quarta stagione in nerazzurro, la sua è stata una crescita costante. Ora fa la primadonna, non è più la spalla del simbolo. In campionato segna un gol ogni 67 minuti: avanti così, sarà facile candidarsi per il titolo di capocannoniere".