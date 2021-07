Lautaro, la crescita passa anche dalla testa: la svolta dopo Inter-Cagliari

L'attaccante argentino è diventato uno dei pilastri della squadra: i suoi miglioramenti sono evidenti sotto tutti i punti di vista

La crescita di Lautaro Martinez negli anni è stata costante ed evidente: arrivato all'Inter nell'estate del 2018, l'attaccante argentino si è conquistato un ruolo di primo piano, affermandosi come uno dei migliori prospetti del calcio internazionale. I suoi miglioramenti, come scrive Tuttosport, vanno anche al di là degli aspetti tecnici:

"Per migliorare sotto tutti gli aspetti c'è bisogno di specialisti. Lo ha capito bene Lautaro Martinez, che per migliorare dal punto di vista mentale ha pensato bene di rivolgersi a uno psicologo con l'obiettivo di diminuire il numero dei cartellini presi. [...] I numeri gli danno ragione. Prima stagione del Toro all'Inter, il 2018/19: 4 cartellini gialli, nonostante non fosse un titolare fisso della squadra. Seconda stagione, 2019/20 (la prima con Antonio Conte in panchina): Lautaro prende 8 cartellini gialli più un rosso diretto. Stagione appena conclusa, 2020/21: le ammonizioni prese sono solo 5, trend in decrescita - nonostante l'ultima, rimediata con l'Udinese nella giornata conclusiva di campionato, gli costerà una squalifica nella gara iniziale di questo campionato.