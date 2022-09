Inter, Lautaro è cresciuto: leader in campo e fuori, Inzaghi si aggrappa a lui

Leader tecnico in campo, ma con un ruolo sempre più importante anche all'interno dello spogliatoio: l'Inter sta scoprendo una nuova versione di Lautaro Martinez. Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell'attaccante argentino, che ha pubblicamente difeso Simone Inzaghi richiamando alle proprie responsabilità i giocatori : parole da leader, a testimonianza del suo nuovo status dentro e fuori dal campo.

Così scrive Libero: "Nei momenti di tempesta avere un'ancora che dà sicurezza e solidità è fondamentale. L'Inter ne ha una d'eccezione: Lautaro Martinez. Leader tecnico, in campo, lo è ormai da tempo - tant'è che tra i quattro là davanti, l'unico inamovibile è proprio lui - ma dopo le parole del post vittoria col Torino di sabato è evidente come lo stia diventando anche umanamente e mentalmente.

Quello del "toro" argentino è stato un inno a compattarsi attorno a quello che, un po' per convenienza, è diventato il capro espiatorio di tutte le disgrazie interiste: Simone Inzaghi. Che i nerazzurri stiano affrontando un momento di instabilità sia tecnica che societaria (con il "caso" legato a una possibile vendita da parte di Zhang) non è certo un segreto, ma allo stesso tempo una presa di posizione così netta da parte di uno dei pilastri della squadra non è per niente scontata".