L’Inter si è persa davanti. Crisi senza fine per Lautaro: non segna da sette partite

Andrea Della Sala

Momento difficile per l'Inter che non ha sfruttato il pareggio del Milan con la Salernitana e ha perso in casa con il Sassuolo. Periodo negativo anche per il reparto offensivo di Inzaghi.

"È ufficiale, davanti l’Inter si è persa. Ha smarrito la via di casa: nelle stesse strade in cui fino a qualche settimana fa si sentiva sicura, spavalda, ora vaga timida. E il simbolo di questo nuovo stato dell’anima è il Toro che si avviluppa nella sua crisi senza fine. Lautaro Martinez non incorna più il rivale nell’arena ed è strano per chi ne aveva segnati 11 nel solo girone di andata. Non la mette dentro da sette partite considerando soltanto il campionato e un periodo così nero non gli capitava dal 2019. Ieri l’argentino voleva a tutti i costi interrompere la maledizione e invece è rimasto impigliato in una partita schizofrenica. Tra qualche anno, riguardando il pallone spedito al 72’ fuori da mezzo metro e senza il portiere, si farà una risata e dirà: «Ma come ho fatto?». Quell’errore, per quanto marchiano e bizzarro, è però una perfetta istantanea: fotografa il calo dell’Inter tutta e immortala senza pietà la pericolosa involuzione di Lautaro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Questo Toro calante, che si è pure scusato sotto la Nord per i troppi errori, non nasce certo ieri se è vero che, per cercare traccia di lui nel 2022, bisogna risalire solo alla rete, peraltro su rigore, in Supercoppa Italiana con la Juve. In campionato, invece, solo nella scampagnata di Salerno del 17 dicembre 2021 aveva esultato. Da allora, considerando tutte le competizioni, in 10 partite si conta appena quel gol ai bianconeri. Ieri Inzaghi gli ha pure cambiato il compagno di merende, visto che con Dzeko non sembra facile sintonizzarsi sulle stesse frequenze, ma nel primo tempo giocato in tandem con Sanchez il Sassuolo ha brindato a pieni calici. Nella ripresa, poi, Simone ha tirato fuori dall’armadio un vestito mai indossato, il tridente: ha aggiunto Edin ai due sudamericani e lì le occasioni sono cadute copiose ma è mancato completamente il raccolto", racconta il quotidiano.