EDICOLA CDS – Lautaro-Ibrahimovic, il derby si accende: l’interista star dell’Argentina

“Lautaro-Ibrahimovic, il derby si accende”. Recita così il titolo del trafiletto concesso dalla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 15 ottobre 2020 al derby di Milano, distante ormai poco più di due giorni. “L’interista star dell’Argentina: un gol e un assist a Correa contro la Bolivia. Il milanista rientra e guida la carica”. La copertina, invece, è dedicata al rientro in Italia di Cristiano Ronaldo e alla vittoria per 3-0 a tavolino decretata dal Giudice Sportivo alla Juventus contro il Napoli. In taglio alto, invece, l’1-1 tra Italia e Olanda, con la Polonia che balza al comando del girone.