Giudice Sportivo – Lautaro entra in diffida, 2mila euro di multa per l’Inter: il motivo

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha diramato un comunicato ufficiale con la quale ha annunciato le sanzioni per la 34° giornata. Per quel che concerne i giocatori, Lautaro Martinez finisce in diffida, tenuto conto del fatto che con la Roma ha ricevuto il quarto giallo del suo campionato mentre per Gagliardini, secondo giocatore ammonito, si tratta del terzo cartellino.