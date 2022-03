Lautaro, l’auspicio di Inzaghi. TS: “Martinez diffidato? Dovrà giocare sulle uova”

4 gol in 2 partite per Lautaro Martinez che, tra Salernitana e Liverpool, ha confermato di essere tornato in grande forma

Matteo Pifferi

4 gol in 2 partite per Lautaro Martinez che, tra Salernitana e Liverpool, ha confermato di essere tornato in grande forma. "L’auspicio di Inzaghi è che l’argentino possa concedere il tris al “Grande Torino” pure in assenza di Big Rom", spiega Tuttosport che ricorda come nelle ultime quattro partite contro il Torino, l'argentino ha segnato quattro gol e fornito un assist. "Certo è che Lautaro - essendo sotto diffida - dovrà giocare sulle uova stasera e, soprattutto, con la Fiorentina, gara che farà da antipasto a quella di Torino contro la Juve, “Cima Coppi” sulla strada per il titolo", aggiunge poi il quotidiano.