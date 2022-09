Lautaro, con la Roma per interrompere il digiuno. “Quando è arrivato ad Appiano ieri…”

"Ricaricato dalla pausa per le nazionali, nella quale con la Seleccion ha firmato un gol e servito un assist rispettivamente nell'amichevole contro l'Honduras e la Giamaica, Martinez ieri si è presentato alla Pinetina riposato perché, insieme a Correa, era arrivato mercoledì sera in città con un charter Londra-Milano messo a disposizione dalla società. Ha svolto l'intera seduta con i compagni e ha rassicurato Inzaghi che aveva seguito con le dita incrociate lo svolgimento del test di martedì notte dell'Argentina a New York. Scaloni lo aveva schierato per la seconda volta di fila titolare e, alla luce dei 12 incontri ufficiali che da domani al 13 novembre attendono l'Inter, un qualsiasi problema fisico del Toro avrebbe gettato Simone nella disperazione. Martinez ieri alla Pinetina sorrideva e nelle stories di Instagram ha postato una foto con la maglia da allenamento dell'Inter. Un modo di dire... sono tornato. Adesso gli resta “solo” da interrompere questo fastidioso digiuno sottoporta che, a dispetto dell'eccitazione per il primo Mondiale che vivrà tra meno di due mesi, non lo fa essere del tutto sereno", spiega il Corriere dello Sport che lancia il Toro titolare con la Roma al fianco di Dzeko.