Lautaro: “Contenti per il secondo tempo, dimostrato di avere carattere. E contro il Real…”

Le parole di Lautaro Martinez a Inter TV dopo la vittoria contro il Torino: “La prima sensazione è che siamo contenti per il secondo tempo. Nel primo tempo non è stata una cosa bella per noi, non abbiamo giocato bene e abbiamo preso troppe ripartenze. Non abbiamo giocato come l’avevamo preparata. Nel primo tempo dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato per migliorare e fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo con pazienza, con la palla e con la determinazione. Abbiamo fatto 4 gol che non è facile. L’importante è che abbiamo dimostrato carattere, questo dobbiamo tenerlo come cosa positiva. C’è un’altra partita importante per noi, dobbiamo vincere perché giochiamo in casa e perché abbiamo bisogno dei punti. Dobbiamo dimostrare quello che abbiamo dimostrato nel secondo tempo”.

(Inter TV)