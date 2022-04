Doppia offerta per Lautaro? “Ecco cosa fa filtrare l’Inter. Nel nuovo contratto la clausola…”

Nonostante il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2026 relativamente recente, i riflettori restano accesi sul futuro di Lautaro

"Di squadre interessate all’argentino ce ne sono eccome. L’ultima a manifestarsi, secondo diverse fonti inglesi, è l’Arsenal che dopo l’addio burrascoso di Aubameyang ha tutta l’intenzione di regalare un grande centravanti al tecnico Arteta. Lautaro, fresco di rinnovo fino al 2026 con ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, a Milano sta bene e non spingerà per cambiare maglia. Ma attenzione al possibile derby: c'è l’Arsenal ma sul numero 10 nerazzurro c’è anche il Tottenham. Conte, nella lista preparata per Paratici, ha inserito anche il nome del suo ex allievo. Per Martinez servirà una proposta superiore agli 80 milioni di euro. La clausola è sparita con il nuovo contratto ma oggi l’Inter non può escludere a priori una sua cessione".