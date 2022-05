Lautaro Martinez, 20 in Serie A in una stagione ed è nella storia nerazzurra

L'argentino rientra nei sei attaccanti che sono riusciti a segnare, prima dei 25 anni, tanti gol in un campionato

Il calciatore dell'Inter, Lautaro Martinez, con la doppietta segnata al Cagliari ha toccato quota venti gol in stagione in Serie A. Rientra così nella storia nerazzurra perché pochi prima di lui sono riusciti ad ottenere tante reti nello stesso campionato prima dei 25 anni. Prima di lui lo avevano fatto Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi, come riporta Opta.