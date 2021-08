Inter, Lautaro e Dumfries scalpitano: titolari venerdì sera contro il Verona?

L'attaccante argentino e l'esterno olandese si candidano per una maglia da titolare per la sfida del Bentegodi

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il convincente esordio in campionato contro il Genoa, si prepara per la seconda giornata: i nerazzurri saranno di scena venerdì sera sul campo del Verona. Per l'occasione, secondo Tuttosport, crescono le quotazioni di Lautaro Martinez (assente alla prima per squalifica) e di Denzel Dumfries (inizialmente in panchina contro i rossoblu):