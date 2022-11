Argentina, infortunati: Scaloni non esclude cambi tra convocati. “Lautaro e Dybala…”

Il ct ha spiegato che potrebbe ancora sostituire i calciatori non al massimo fisicamente prima che inizi la competizione

Eva A. Provenzano

Mancano sei giorni all'esordio della Nazionale argentina ai Mondiali di Qatar 2022 e il ct Scaloni - dopo la vittoria nell'amichevole contro gli Emirati Arabi per 5-0 - ha spiegato che potrebbe ancora sostituire i calciatori non al massimo fisicamente prima che inizi la competizione. "Abbiamo ancora qualche giorno per decidere della lista. Possiamo ancora fare dei cambi, si spera di no, ma c'è la possibilità", ha detto.

I media argentini spiegano che chi preoccupa di più è Nicolás González. Non era neanche in panchina oggi e non si è ancora ripreso dallo strappo subito il 22 ottobre in Fiorentina-Inter. Marcos “Huevo” Acuña , da parte sua, ha giocato il primo tempo contro gli Emirati Arabi Uniti e ha dato assist a Di María nel secondo gol della nazionale argentina. Tuttavia, ha ancora qualche dolore dovuto al dolore all'inguine. Cuti Romero, difensore del Tottenham, continua con qualche fastidio muscolare, anche se tutto fa pensare che sarà disponibile per l'esordio in Coppa del Mondo martedì prossimo.

Si parla anche di Lautaro e Dybala. "Pauloè stato aspettato fino alla fine e inserito nella lista dei 26. Anche se gli manca il ritmo gara dato che ha giocato solo 20 minuti nell'ultima partita con la Roma, tutti sono ottimisti sulla sua evoluzione. Tutto indica che resterà. Poi ci sono altri giocatori in condizioni meno serie. Lautaro Martínez, che non ha giocato nell'ultima amichevole perché staff tecnico e medico non voleva affaticarlo fisicamente dato che ha giocato molte partite nelle ultime settimane. E "Papu" Gómez , che non era in panchina perché ha un problema, anche se non avrà difficoltà a essere in Qatar", si legge.

(Fonte: tn.com.ar)