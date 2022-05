Lautaro non si sbilancia sul futuro di Dybala. Correa si mette in posa con lui

Il giocatore ex Juve è in ritiro in Nazionale con i due nerazzurri e nelle scorse ore Tucu ha postato una foto insieme

Eva A. Provenzano

Lautaro Martinez non ha confessato particolari prove di convincimento per portarlo all'Inter, ma viene difficile pensare che non abbiano parlato anche del club nerazzurro e delle voci che continuano a girare. Dybalaha lasciato la Juventus perché non gli è stato rinnovato il contratto. Dopo un mare di lacrime versate all'Allianz Stadium, deve trovare la squadra del futuro. In molti giurano possa essere l'Inter interessata a lui da tempo perché Marotta lo conosce benissimo e ha seguito l'evoluzione della relazione con i bianconeri.

Il Toro ha detto di non aver parlato con lui del suo possibile approdo a Milano. «Non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e di tutto, ma oggi pensa alla Nazionale e il suo futuro si deciderà quando queste partite saranno finite. È un giocatore con qualità, personalità e spero che giochi dove si sente più a suo agio, dove è felice».

In attesa di capire quello che sarà, l'attaccante si mostra contento accanto ad un altro interista, Tucu Correa che come gli altri due è in ritiro con la Nazionale Argentina. Sbarcheranno tutti a Wembley per affrontare l'Italia nella finalissima 2022, organizzata da Uefa e Conmebol, tra i detentori dell'Europeo e i vincitori della Coppa America.