Inter, chi al fianco di Lautaro? Dzeko favorito su Correa. E in futuro…

Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronta in trasferta l'Udinese nell'ultimo impegno ufficiale prima della sosta per le Nazionali. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il dubbio di formazione principale riguarda il partner di Lautaro Martinez in attacco: "Inzaghi cerca un partner per il Lautaro che ha riposato in Repubblica Ceca. E Dzeko va considerato avanti rispetto a Correa nel ballottaggio, anche se la partita non è chiusa. È una scelta tattica, non fisica: Inzaghi deve capire se preferire più un contropiedista o un giocatore come il bosniaco in grado di "armare" la fasce, la zona dove vincere i duelli decisivi per prendersi i tre punti. C'è un giorno di tempo per scegliere".