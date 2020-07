TS – L’esultanza di Lautaro? Sfogo che sa di polemica ma per Conte è un buon segnale

“Lautaro Martinez si riprende San Siro, esulta con un pizzico di polemiche e consente all’Inter di mantenere il secondo posto”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell’Inter contro il Napoli. Un match ben giocato dai nerazzurri, capaci di sbloccare la partita in avvio grazie a D’Ambrosio prima di chiuderla nel finale con Lautaro Martinez. Un’Inter chirurgica e spietata come piace a Conte.

AVVIO SPRINT – Quello di D’Ambrosio rappresenta il nono gol dell’Inter nei primi 15′ di gioco in Serie A. Un avvio sprint come già avvenuto finora più volte, a tal punto che solo la Lazio (9) riesce a tenere questo ritmo. I nerazzurri poi sono bravi a soffrire quando serve e a chiudere i giochi ad un quarto d’ora dalla fine con Lautaro Martinez che infila Meret firmando il 2-0. “L’esultanza poi è uno sfogo che sa di polemica, con un gesto come a dire «parlate, parlate»: buoni segnali per il tecnico nerazzurro che avrà bisogno del Toro ad agosto, quando ripartirà la caccia all’Europa League. Ma prima, da conquistare, c’è il secondo posto, pardon il primo dei perdenti: serve l’ultimo sforzo e, si sa, non ci sta a farsi superare”, il commento di Tuttosport.