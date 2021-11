Lautaro, l’ex compagno: “Starà all’Inter per molto tempo, è felice. Tornerà al gol”

Le parole di Julio Acosta: "Ogni attaccante si nutre di gol e Lautaro non fa eccezione: ha una mentalità molto forte"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Julio Acosta, ex compagno di Lautaro Martinez ai tempi del Liniers, ha parlato così del momento non proprio brillante del centravanti dell'Inter: "Ogni attaccante si nutre di gol e Lautaro non fa eccezione: ha una mentalità molto forte. Sono convinto che sia solo un periodo così, non perderà mai la sua abilità nel fare gol. Quello che mi ha sempre colpito di più di lui è la sua grande efficacia sotto porta: che fosse di destro, di sinistro o di testa, raramente le sue conclusioni non centravano la porta. Oltre alla forza, sia fisica sia mentale: è sempre stato un vincente. Sono convinto che resterà a Milano per molto tempo: parla molto bene dell’Inter, lui e la sua famiglia sono molto felici lì. Ogni giocatore sogna di vincere la Champions League e i Mondiali: sia l’Inter sia l’Argentina possono lottare per questi obiettivi".