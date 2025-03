"Chi è stato accanto a Lautaro in queste ore convulse lo descrive sereno, con la determinazione di sempre. Nessuna paura particolare sul finale di stagione nel quale non vuole prendere rischi, ma voglia di vederci chiaro, quella sì. Ripartire immediatamente in direzione Italia non sarebbe servito a molto, semmai a infastidirlo è stato il chiacchiericcio social sul suo infortunio. Se avesse potuto, avrebbe dato un calcio anche a quelle illazioni. Giocare contro il Brasile è l’ispirazione massima per qualunque argentino, figurarsi per un Toro imbizzarrito come lui. In casa sua spesso il patriottismo si misura con l’amore per l’Albiceleste e quello di Lautaro non è minimamente in discussione. Se ha dovuto rinunciare a questa battaglia, è stato solo per evitare guai peggiori. In ogni caso, l’Inter è ben lieta di abbracciarlo in anticipo, ma sarebbe più felice di scatenarlo in campo contro il Diavolo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.