FCIN1908 – Lautaro non preoccupa l’Inter. Fastidio superato, in campo con l’Uruguay

L'attaccante dell'Inter ha superato l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla gara contro l'Uruguay

Dopo l'iniziale preoccupazione, in casa Inter si guarda con ottimismo alla situazione di Lautaro Martinez. L'attaccante non ha preso parte alla gara tra Argentina e Paraguay per un problema muscolare che aveva messo in allarme il club nerazzurro. Si tratterebbe, invece, solo di un affaticamento, quindi, niente di preoccupante in viste delle prossime gare della Seleccion e dell'Inter.