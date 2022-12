Lautaro Martinez rappresenterà l’Inter in finale ai Mondiali: il club si congratula

L'Argentina è la prima finalista del Mondiale 2022. Sarà dunque Lautaro Martinez il rappresentate dell'Inter nella finale

Alessandro Cosattini

L'Argentina è la prima finalista del Mondiale 2022. Sarà dunque Lautaro Martinez il rappresentate dell'Inter nella finale in programma domenica 18 alle 16:00 al Lusail Stadium.

La semifinale che vedeva di fronte Argentina e Croazia è stata vinta nettamente dalla nazionale Albiceleste: 3-0 grazie al rigore di Leo Messi e alla doppietta di Julian Alvarez. Una semifinale che metteva di fronte due calciatori dell'Inter. Nell'Argentina Lautaro Martinez non è sceso in campo, mentre nella Croazia Marcelo Brozovic è stato schierato titolare, per poi essere sostituito al quinto minuto del secondo tempo.

L'Argentina affronterà dunque la vincente dell'altra semifinale, Francia-Marocco, in programma domenica 18 alle 16:00, mentre la Croazia scenderà in campo sabato alle 16:00 per la finale per il 3°-4° posto.

Dovesse scendere in campo domenica al Lusail Stadium, Lautaro terrà viva la striscia di interisti sempre in campo in una finale dei Mondiali dal 1982 in avanti. Da Italia-Germania 3-1 del Mundial di Spagna, infatti, l'Inter ha sempre avuto un suo giocatore in campo in una finale dei campionati del mondo.

1982: Bergomi, Altobelli (gol), Oriali

1986: Rummenigge (gol)

1990: Brehme (gol), Matthäus, Klinsmann

1994: Berti

1998: Ronaldo, Djorkaeff

2002: Ronaldo (2 gol)

2006: Materazzi (gol)

2010: Sneijder

2014: Palacio

2018: Brozovic, Perisic (gol).

(Fonte: Inter.it)