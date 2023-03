Inter, Lautaro già a Milano e sarà subito ad Appiano. Con la Fiorentina…

Il calciatore argentino resta favorito per un posto da titolare nella prossima partita nonostante il viaggio per rispondere alla convocazione della sua Nazionale

Lautaro Martinez rientra già questa sera a Milano. "Insieme agli altri argentini è sbarcato a Madrid e in tarda serata sarà a Milano per dormine a casa sua. Domani, dunque, sarà alla Pinetina riposato e pronto per svolgere l'allenamento con gli altri", scrive del giocatore interista La Gazzetta dello Sport.