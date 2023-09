GdS – Lautaro non ha lacune. La fascia lo responsabilizza: “Con la Fiorentina gesto da capitano”

"Cinque gol in tre partite - bellissima per preparazione la rete di Cagliari, con stop e finta - gli valgono il titolo di capocannoniere temporaneo, ma di Lautaro Martinez colpisce altro, la nuova aura da leader massimo. La fascia lo ha responsabilizzato ancora di più", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Contro la Fiorentina ha compiuto un gesto da capitano quando ha abbracciato Cuadrado per l’assist della rete del 4-0 e di fatto ha invitato i tifosi irriducibili a piantarla con i fischi al colombiano, ex juventino con fama di “tuffatore”. Lautaro gioca di più per la squadra, viene incontro e dialoga, imposta e smista, prima di avanzare per colpire. Un attaccante completo, senza più lacune", sottolinea Gazzetta.