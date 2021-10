il Giornale – Inter, Inzaghi ha deciso: gioca Lautaro. Perisic in panchina

Secondo quanto riferisce il Giornale, Inzaghi è pronto a gettare nella mischia dall'inizio Lautaro Martinez

"I sentimenti di Inzaghi e i lamenti di Sarri: Lazio-Inter vale 3 punti e molto di più". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla sfida dell'Olimpico, carica di emozioni per il tecnico nerazzurro. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi "sceglie il Toro, se se la sente comincia lui e poi magari gli subentra il compagno. C’è da pensare alla Lazio e poi oltre, a martedì, alla sfida (quasi) senza appello con lo Sheriff, da vincere per non salutare la Champions", aggiunge il quotidiano. In dubbio anche Calhanoglu e Perisic che potrebbero essere rimpiazzati da Gagliardini e Dimarco.