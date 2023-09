Inter-Milan, Lautaro e Giroud punti di domanda. Ma l’adrenalina del derby può fare miracoli

"L’adrenalina da derby può avere tuttavia effetti miracolosi. Sia per la stanchezza di Lautaro, sia per la caviglia dolorante di Olivier. La maledizione delle nazionali colpisce ancora. Il francese ha ricevuto un brutto colpo al 25’ della partita con l’Irlanda ed è già tornato a Milano. Nella sfortuna, una buona notizia: lo staff medico ha qualche giorno in più per provare a rimetterlo in piedi. Il piano B si chiama Jovic, preso dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato: non si è però mai allenato con i compagni. Quindi occhio a Okafor: può essere adattato nel ruolo di punta", scrive il quotidiano.