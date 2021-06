Lautaro: “Il gol è importante, ma do sempre tutto per l’Argentina. Ora arriva il bello”

Le parole dell'attaccante dell'Inter e dell'Argentina dopo il gol del 4-1 siglato contro la Bolivia

"Avevo bisogno di fare gol, ma do sempre il massimo per aiutare i compagni. Lotto, corro, questo è quello che mi caratterizza. Questa fase a gironi è stata una crescita per tutti. Dobbiamo correggere i dettagli di questa fase, ora arriva il meglio. Chi vince va avanti, chi perde va a casa. Io sono tranquillo, il tecnico ha fiducia in me e anche i miei compagni. Provo sempre a dare il meglio, a volte entra a volte no. Oggi alla prima palla in area ho fatto gol. L'attaccante vive di gol, ma io sono tranquillo perché do sempre tutto. Vestire questa maglia è la cosa più bella, affronteremo questa coppa nel miglior modo possibile. Sono contento del lavoro della squadra. Ogni volta che giochi con l'Argentina devi entrare per cercare di vincere".